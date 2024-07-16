شكرا لقرائتكم شاهد.. عاصفة غبارية تحجب الأفق في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول عاصفة غبارية تحجب الأفق في جازان، وسط توقعات بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق خلال الساعات القادمة.

وظهر خلال المقطع، غبار كثيف ورياح نشطة وعوالق ترابية تحجب الأفق تمامًا على أحد الطرق السريعة في جازان.

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توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير في حين يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان.