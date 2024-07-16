شكرا لقرائتكم مساند: يحق لمكاتب العمالة قبول أو رفض طلب التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة مساند أنه يحق لمكاتب العمالة المنزلية قبول أو رفض طلب التعاقد، كما يمكن الاطلاع على “نسبة القبول” لمعرفة أي المكاتب لديها نسبة قبول عالية، من خلال وضع المؤشر على علامة النجمة.

مساند ونقل الخدمات

وأوضحت منصة مساند، أن تكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول، ويوجد حد أعلى للتكلفة بناء على الجنسية والمهنة، يتم تحديدها بناء على متوسط تكاليف الاستقدام.

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وبينت منصة مساند، أن إكمال خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا، وتزيد وتنقص بناء على سرعة تجاوب أطراف العلاقة وإتمام الطلب عبر منصة أبشر، وتتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستفادة من خدمة نقل الخدمات

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي: