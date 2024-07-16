رفع 51 ألف طن أنقاض بالجوف

كثفت أمانة منطقة الجوف أعمال النظافة العامة ضمن الخطة الشاملة لتحسين المشهد الحضري، ورفعت إدارة النظافة خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 51 ألف طن من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم من الشوارع والميادين والأحياء في مدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، عمر الحموان، أن أعمال إدارة النظافة تضمنت استبدال 130 من حاويات النفايات داخل الأحياء، ومعالجة وضع 130 حاوية أخرى، مضيفا أن الفرق المختصة بمدينة سكاكا تنفذ حملات النظافة على فترتين، صباحية ومسائية، لرفع الأنقاض والمخلفات والنفايات، وتعقيم الشوارع ومواقع حاويات النفايات. كما تتضمن خطة النظافة غسل وتعقيم الأرصفة في الطرق الرئيسة والفرعية، ومسارات المشاة والدراجات الهوائية التي هيأتها الأمانة لخدمة الأهالي.

ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال تقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز البلاغات الموحد «940»، وتطبيق «بلدي» على الأجهزة الذكية.