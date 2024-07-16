حافلات ترددية لنقل زوار المحافظات لموسم جدة

أتاح موسم جدة حافلات ترددية لنقل زوار محافظات مكة المكرمة إلى فعاليات موسم جدة تحت شعار "من جديد". ويأتي انطلاق خدمة الحافلات الترددية، التي ستبدأ رحلتها من محافظات الليث والقنفذة والكامل والخرمة والطائف، بواقع 3 رحلات في كل محافظة، تتسع الحافلة الواحدة لـ 50 راكبًا؛ وذلك بهدف تغطية الطلب المرتفع وسعيًا لتوفير كافة سُبل الراحة للزائر لفعاليات موسم جدة.



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