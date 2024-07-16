إزالة المركبات التالفة بشوارع مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة المركبات المهملة والهياكل التالفة في شوارع وأحياء مكة المكرمة السكنية، وذلك بالتعاون مع شركة البلد الأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ضمن سعيها لتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على الظواهر المشوهة بالأحياء والمخططات السكنية وتحرير الحركة المرورية.

ونفذت الأمانة حملة شملت الأحياء والشوارع حيث تم إزالة 60 مركبة مهملة وهياكل تالفة.

وأوضحت الأمانة، بأنها ترصد بشكل مستمر شكاوى وبلاغات عن وجود هياكل تالفة ومهملة تستغل المواقف وتسهم في ازدحام الشوارع، وتجمع النفايات، فيما البلاغات الواردة لغرفة العمليات 940 يتم تحويلها على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف سرعة المعالجة، تعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة.