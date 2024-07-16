حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع القحمة بمنطقة عسير مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهما الصحية مستقرة. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.



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