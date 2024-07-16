مشروع للتشجير بمستشفى الأمير منصور العسكري

نفذت جمعية الطائف مشروع التشجير بساحات مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف بعد الموافقة على افتتاح المشروع بين رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد بن عايض العتيبي، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه إيمانًا من جمعية الطائف الخضراء بدورها المجتمعي نحو تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة فقد تم الاتفاق مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف على تشجير ساحات المستشفى وغرس 300 شجرة بالإضافة إلى العديد من النباتات ليستفيد منها مرتادو ومنسوبو المستشفى.

ويأتي هذا العمل ضمن إطار التعاون بين الجمعية ومستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف وتسعى الجمعية نحو العمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بمحافظة الطائف لتنفيذ مبادراتها المتعلقة بالبيئة وزيادة الغطاء النباتي بالمحافظة سعيًا منها نحو التكامل مع جميع القطاعات بالمحافظة.