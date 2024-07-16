القبض على مصري و7 مواطنين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين

قبضت الجهات الأمنية أمس على مقيم مصري، وآخر مخالف لنظام الإقامة، و7 مواطنين لترويجهم الحشيش ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في 5 محافظات ومناطق.

ففي محافظة جدة قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه 28 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. كذلك قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص، وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه 24 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي الدمام، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة حائل لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.