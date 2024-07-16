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إزالة 300 ألف طن نفايات منزلية بتبوك

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قامت أمانة منطقة تبوك ممثلة بالإدارة العامة للنظافة في وكالة الخدمات برفع وإزالة أكثر من 300 ألف طن من النفايات المنزلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة تبوك الدكتور ياسر الحويطي بأنه قد تم رفع ما يوازي 344.996 طنًّا من النفايات المنزلية، وتم صيانة ومعالجة 733 حاوية نفايات منزلية، بالإضافة إلى رفع 18.576 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم والبناء، مؤكدًا مواصلة أمانة تبوك لأعمالها البيئية لإيجاد بيئة نظيفة وصحية، لافتاً النظر إلى أن أعمال النظافة مستمرة والفرق الميدانية تعمل وفق الخطط والبرامج المعدة بشكل كامل.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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