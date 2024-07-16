إزالة 300 ألف طن نفايات منزلية بتبوك

وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة تبوك الدكتور ياسر الحويطي بأنه قد تم رفع ما يوازي 344.996 طنًّا من النفايات المنزلية، وتم صيانة ومعالجة 733 حاوية نفايات منزلية، بالإضافة إلى رفع 18.576 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم والبناء، مؤكدًا مواصلة أمانة تبوك لأعمالها البيئية لإيجاد بيئة نظيفة وصحية، لافتاً النظر إلى أن أعمال النظافة مستمرة والفرق الميدانية تعمل وفق الخطط والبرامج المعدة بشكل كامل.
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