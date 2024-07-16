موسم للفواكه الصيفية في العلا

ويهدف مشروع مواسم خيرات العلا إلى تقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة، وزيادة الطلب المستدام على الفواكه العضوية وغيرها من المنتجات، مما سيوفر فرصًا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه.
وسيضم المشروع 4 فعاليات سنوية؛ الأول لمنتجات الفواكه الصيفية من 17 - 23 يوليو، والثاني للتمور من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، والثالث للبان العربي من منتصف إلى أواخر نوفمبر، والحمضيات لمدة 9 أيام مطلع يناير 2025.
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