موسم للفواكه الصيفية في العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق موسم الفواكه الصيفية بالعلا، الذي يقدم مجموعة متنوعة من أجود المنتجات المحلية، وذلك في سوق المزارعين بميدان المنشية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 24 يوليو الجاري.

ويهدف مشروع مواسم خيرات العلا إلى تقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة، وزيادة الطلب المستدام على الفواكه العضوية وغيرها من المنتجات، مما سيوفر فرصًا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه.

وسيضم المشروع 4 فعاليات سنوية؛ الأول لمنتجات الفواكه الصيفية من 17 - 23 يوليو، والثاني للتمور من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، والثالث للبان العربي من منتصف إلى أواخر نوفمبر، والحمضيات لمدة 9 أيام مطلع يناير 2025.