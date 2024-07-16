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هضبة الكتاب معلم يمزج التاريخ بجمال الطبيعة

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تتميز منطقة الباحة بتنوع المواقع السياحية التراثية لبيئتها الطبيعية من خلال تاريخها العريق الذي مرت من خلاله العديد من الحضارات المختلفة، ما يمنحها طابعًا جماليًا، جعلها مقصدًا للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها طوال العام، لاستكشاف الحضارات القديمة التي صنعها الإنسان.

وتقع «هضبة الكتاب» أسفل الجبل عند التقاء السيلين بوادي «خرة» وهو مجرى سيل يربط قرى عالقة وقرى مقمورة في محافظة بلجرشي، أطلق عليها الأهالي هضبة الكتاب بالنظر لما تحتويه من نقوش وكأنها صفحة كتاب يزيد عمرها عن 1400 سنة تقريبًا تضم عدة نقوش إسلامية قديمة بدون تنقيط يحمل بعضها أسماء عدد من الصحابة والتابعين.

كما توجد أيضًا صخرة أخرى تشبه كف اليد تحمل نقشًا آخر، لا تبعد كثيرًا عن الصخرة العملاقة، كما توجد في أعلى جبل مهراس خمسة قبور، منها قبران مرتفعان عن الأرض بشكل ملحوظ، لا أحد يعرف تاريخها تحديدًا أو من يكون أصحابها، غير أنه يُعتقد أنها تعود للأقوام الذين كانوا ينزلون بذلك الموقع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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