هضبة الكتاب معلم يمزج التاريخ بجمال الطبيعة

وتقع «هضبة الكتاب» أسفل الجبل عند التقاء السيلين بوادي «خرة» وهو مجرى سيل يربط قرى عالقة وقرى مقمورة في محافظة بلجرشي، أطلق عليها الأهالي هضبة الكتاب بالنظر لما تحتويه من نقوش وكأنها صفحة كتاب يزيد عمرها عن 1400 سنة تقريبًا تضم عدة نقوش إسلامية قديمة بدون تنقيط يحمل بعضها أسماء عدد من الصحابة والتابعين.
كما توجد أيضًا صخرة أخرى تشبه كف اليد تحمل نقشًا آخر، لا تبعد كثيرًا عن الصخرة العملاقة، كما توجد في أعلى جبل مهراس خمسة قبور، منها قبران مرتفعان عن الأرض بشكل ملحوظ، لا أحد يعرف تاريخها تحديدًا أو من يكون أصحابها، غير أنه يُعتقد أنها تعود للأقوام الذين كانوا ينزلون بذلك الموقع.
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