إغلاق مستودع غذائي مخالف بالمدينة

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن المنشأة اتخذت قبو منزل سكني لممارسة النشاط، وتم ضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية بداخله، ومصادرة المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، كما أنها حررت محضر ضبط للمخالفات المرصودة بداخل المنشأة، وقدمت خطة تصحيحية لإخلاء الموقع والانتقال إلى موقع نظامي.
واستنادًا إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فقد تم تحرير عددٍ من المخالفات على ما تم ضبطه، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.
وأكدت الغذاء والدواء على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لحماية السوق والمستهلك من المنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو عبر تطبيق «طمنّي».
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