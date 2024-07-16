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ضبط 3 مخالفَين استغلوا الرواسب بتبوك والمدينة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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