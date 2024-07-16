يعقد يوم غد الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير السياحة أحمد الخطيب، الذي يستعرض خلاله تفاصيل موسم صيف السعودية 2024، ويجيب على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. وسيتم عرض المؤتمر عبر القنوات السعودية.



كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.