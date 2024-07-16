نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير ناصر بن فهد بن فيصل

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الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير ناصر بن فهد بن فيصل آل فرحان آل سعود رحمه الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير مشعل بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير ماجد بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فواز بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير وليد بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.