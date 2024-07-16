شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على إنشاء برنامج وطني للمعادن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الموافقة على الموافقة على إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وكانت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

يذكر أن الجلسة شهدت الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة سيراليون، وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ووزارة العلوم والابتكار والتقنية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال البحث والابتكار.