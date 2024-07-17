شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الخامسة لتطوير مجمع كباري الظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية البدء بأعمال المرحلة الخامسة لاستكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران، بتقاطع طريق الظهران - الجبيل، وطريق الملك عبدالعزيز، اليوم.

وأوضحت الأمانة، أنه سيكون العمل على إغلاق مخرج طريق خادم الحرمين الشريفين المؤدي إلى طريق الظهران الجبيل جنوبا، بالتزامن مع إغلاق خدمة طريق الملك عبدالعزيز، والمؤدي إلى طريق الظهران الجبيل جنوبا إغلاقا كليا، حيث سيكون الطريق البديل لحركة المركبات الصغيرة، خلال استخدام طريق الظهران الجبيل شمالا، ثم الدوران من أسفل جسر الرادار (الشعلة)، وتحويل حركة الشاحنات بالالتفاف من أسفل جسر الأمير متعب، وسيتم إغلاق المداخل والمخارج حسب حاجة العمل.

ودعت سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعا للزحام، وحفاظا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتة إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.