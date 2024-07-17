شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مستودع غذائي مخالف في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعا مخالفا في المدينة المنورة، وذلك لعدم وجود ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط، وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وأوضحت، أن المنشأة اتخذت قبو منزل سكني لممارسة النشاط، وتم ضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية داخله، ومصادرة المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية. كما أنها حررت محضر ضبط للمخالفات المرصودة داخل المنشأة، وقدمت خطة تصحيحية لإخلاء الموقع والانتقال إلى موقع نظامي.

واستنادا إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فقد تم تحرير عدد من المخالفات على ما تم ضبطه، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.