إغلاق مستودع غذائي مخالف في المدينة المنورة

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وأوضحت، أن المنشأة اتخذت قبو منزل سكني لممارسة النشاط، وتم ضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية داخله، ومصادرة المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية. كما أنها حررت محضر ضبط للمخالفات المرصودة داخل المنشأة، وقدمت خطة تصحيحية لإخلاء الموقع والانتقال إلى موقع نظامي.
واستنادا إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فقد تم تحرير عدد من المخالفات على ما تم ضبطه، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.
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