محصول البر.. وفرة بالمعروض وجودة في المنتج

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وتأخذ زراعة «البُر» دورة موسمية تبدأ في فبراير من كل عام وتستمر لمدة تراوح بين 5 إلى 6 أشهر حتى يحين موعد الحصاد «الصريم»، وهو الطريقة المتعارف عليها لحصد المزارع منذ القدم، بالآلات البدائية «المحش أو الشريم»، أو بالآلات الحديثة كالحصادات الكبيرة أو مكائن الحصاد اليدوية.
ويشير المزارع عيسى يحيى الويمني، الذي التقته هيئة وكالة الأنباء السعودية «واس» أثناء حصاده حبوب البُر، إلى أن الحبوب التي تنتجها المدرجات الزراعية في منطقة عسير بشكل عام تتنوع، فمنها: الصِّيب والمابيّة والقياض والسميراء والشعير والذرة البيضاء والذرة الصفراء، ويحين موعد حصادها مع اصفرار السنبلة واكتمال نموها، ثم يتم نقل المحصولات الزراعية إلى الأماكن المخصصة لدراستها، التي تعرف «بالجرين».
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