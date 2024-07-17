شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لدمج وتمكين ذوي الاحتياجات في سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدمجهم وتمكينهم في سوق العمل، أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة «يسر»، التي تهدف إلى تقديم الخدمات التيسيرية لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر عملهم.

وأوضحت المدير العام للموارد البشرية في أمانة جدة ندى اليزيدي، أن خطوات عمل تنفيذ «يسر» تكمن في إنشاء صفحة الكترونية للحصر الدقيق والنزول الميداني سعيا لتحقيق الوصول الشامل في المبنى الرئيسي للأمانة، والبلديات الفرعية التابعة لها كافة، من ناحية تهيئة المرافق ومواقف السيارات وتوابعها، ودورات المياه، لتخدم الموظفين والمراجعين من نفس الفئة على حد سواء.

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ سلسلة من ورش العمل التوعوية والتدريبية شملت متحدثي لغة الإشارة، والعمل على تطوير سياسة العمل التطوعي لهذه الفئة، فضلا عن توفير فرص تطوعية لدمجهم مع المجتمع، بجانب عقد لقاءات مفتوحة مع منسوبي الأمانة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للوقوف على احتياجاتهم وسماع آرائهم ومتطلباتهم، إضافة إلى اجتماعات مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتهم آلية مبادرة «يسر».

جهود لخدمة ذوي الإعاقة: