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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في التعليم والتدريب، وقع المركز الوطني للتعليم الالكتروني في مقره بالرياض، اتفاقية تعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال التعليم والتدريب الالكتروني، بحضور مدير عام المركز الدكتور عبد الله الوليدي، والرئيس التنفيذي لكفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان.

وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود بين الطرفين في عدة مجالات، من أبرزها تزويد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمنصة تعليمية وتدريبية الكترونية مستقلة، إضافة إلى تمكين التحول الرقمي في التعليم والتدريب مع تحقيق كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وتسريع عملية تبني التعليم الرقمي ليكون نمطا سائدا للتعليم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الالكتروني لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة مخرجات التعليم الالكتروني، وضمان الوصول إلى تجربة تعلم مدى الحياة للجميع، مخصصة ومبنية على الاحتياجات ومحققة لكفاءة الإنفاق.

أهداف الاتفاقية: