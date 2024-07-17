تسريع عملية التحول الرقمي في التعليم والتدريب

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وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود بين الطرفين في عدة مجالات، من أبرزها تزويد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمنصة تعليمية وتدريبية الكترونية مستقلة، إضافة إلى تمكين التحول الرقمي في التعليم والتدريب مع تحقيق كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وتسريع عملية تبني التعليم الرقمي ليكون نمطا سائدا للتعليم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الالكتروني لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة مخرجات التعليم الالكتروني، وضمان الوصول إلى تجربة تعلم مدى الحياة للجميع، مخصصة ومبنية على الاحتياجات ومحققة لكفاءة الإنفاق.
أهداف الاتفاقية:
- تنسيق الجهود بين الطرفين في عدة مجالات.
- تزويد الهيئة بمنصة تعليمية وتدريبية مستقلة.
- تمكين التحول الرقمي في التعليم والتدريب.
- تحقيق كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية.
- تسريع عملية تبني التعليم الرقمي ليكون نمطا سائدا.
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