شكرا لقرائتكم خبر 7 ملايين مصل في المسجد النبوي خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 7201092 مصليا وزائرا، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وبينت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي، خلال الأسبوع الماضي، أن 658497 زائرا تشرفوا بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما. كما أدى 275106 زائرين الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بلغات عدة، 196059 زائرا من جنسيات مختلفة.

وشملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير، إذ بلغت كميتها 1724811 لترا.

كما تم توفير 1920 طنا من مياه زمزم، وأخذ 224 عينة لفحصها وتحليلها، إضافة إلى توزيع 155229 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

الخدمات في المسجد النبوي