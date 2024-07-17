شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يشيدان بتميز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى اتصال هاتفي، أمس الأول، بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كير ستارمر.
وهنأ ولي العهد، رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده.
وأشاد ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يشيدان بتميز العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.