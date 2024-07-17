ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يشيدان بتميز العلاقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتميز العلاقات بين الرياض ولندن.

وجرى اتصال هاتفي، أمس الأول، بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كير ستارمر.

وهنأ ولي العهد، رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده.

وأشاد ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.