شكرا لقرائتكم خبر عرض التجربة السعودية الرائدة في المنظومة الرقابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شملت عرض التجربة السعودية الرائدة في المنظومة الرقابية، بدأت فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2024م، في العاصمة الأمريكية، بمشاركة وفد من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، يصل إلى 100 مشارك من قادة المراجعة الداخلية ومزودي الخدمات، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري.

وأكد رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري أن المملكة رائدة في جميع المجالات لاسيما بمهنة المراجعة الداخلية، وما تشهده المهنة من تطوير يواكب التقدم التكنلوجي وخصوصا ما يدور حول الذكاء الاصطناعي وأهميته وانعكاسه على المهنة.

وأشار إلى استمرارية العمل والتحضيرات المتواصلة لمستجدات مهنة المراجعة الداخلية والتأهب للمستقبل من خلال الجاهزية الكاملة لجميع التحديات والتحديثات حول المعايير العالمية الجديدة.

وأضاف «تسعى المملكة لأخذ زمام تطوير المهنة ممثلة بالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين»، مؤكدا دورها الريادي والقيادي في المنظومة الرقابية، التي أصبحت أمرا ضروريا لجميع الجهات والمنشآت، وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة والتطوير المهني والتقني فيما يخص المهنة وما لها من تأثير واضح على تحسين الأداء ورفع الكفاءة داخل الجهات الحكومية والخاص والقطاع الثالث.

المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين: