عرض التجربة السعودية الرائدة في المنظومة الرقابية

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وأكد رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري أن المملكة رائدة في جميع المجالات لاسيما بمهنة المراجعة الداخلية، وما تشهده المهنة من تطوير يواكب التقدم التكنلوجي وخصوصا ما يدور حول الذكاء الاصطناعي وأهميته وانعكاسه على المهنة.
وأشار إلى استمرارية العمل والتحضيرات المتواصلة لمستجدات مهنة المراجعة الداخلية والتأهب للمستقبل من خلال الجاهزية الكاملة لجميع التحديات والتحديثات حول المعايير العالمية الجديدة.
وأضاف «تسعى المملكة لأخذ زمام تطوير المهنة ممثلة بالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين»، مؤكدا دورها الريادي والقيادي في المنظومة الرقابية، التي أصبحت أمرا ضروريا لجميع الجهات والمنشآت، وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة والتطوير المهني والتقني فيما يخص المهنة وما لها من تأثير واضح على تحسين الأداء ورفع الكفاءة داخل الجهات الحكومية والخاص والقطاع الثالث.
المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين:
- مشاركة 2300 مراجع داخلي من دول العالم.
- 55 متحدثا يناقشون 7 موضوعات رئيسة.
- التركيز على النقاط التالية:
- الذكاء الاصطناعي
- الأمن الالكتروني
- الاحتيال والجريمة
- الاستدامة
- معايير التدقيق الداخلي العالمية
- رأس المال البشري والاجتماعي
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