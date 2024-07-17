الرياض الـ6 عالميا في سرعة الإنترنت من بين 25 مدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت مدينة الرياض المركز الـ6 عالميا من حيث متوسط سرعة الإنترنت التي بلغت 252.25 ميجابايت في الثانية من بين 25 مدينة، وذلك بحسب مؤشر Speedtest العالمي من شركة Ookla في مايو 2024م. المركز الأول تصدرته مدينة الريان القطرية بسرعة إنترنت بلغت 460 ميجابايت في الثانية تلتها مدينة الدوحة بـ335.37 وثالثا دبي بـ 330.4 ورابعا أبو ظبي بـ325.39 وخامسا مدينة كوبنهاجن الدنماركية بـ268.65. وبحسب التقرير احتلت مدينة جدة المركز الـ21 بسرعة إنترنت بلغت 168.54 ميجابايت في الثانية. متوسط ​​سرعات الإنترنت لكل مدينة، مايو 2024 الريان، قطر: 460.13 ميجابت في الثانية. الدوحة، قطر: 335.37. دبي، الإمارات العربية المتحدة: 330.40. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 325.39. كوبنهاجن، الدنمارك: 268.65. الرياض، المملكة العربية السعودية: 252.25. بورتو، البرتغال: 231.43. أوسلو، النرويج: 230.46. لشبونة، البرتغال: 225.93. شنغهاي، الصين: 225.37. مدينة الكويت الكويت: 225.30. بكين، الصين: 191.41. لوس أنجلوس، الولايات المتحدة: 186.99. هلسنكي، فنلندا: 182.11. ستوكهولم، السويد: 180.16. سول، كوريا الجنوبية: 176.72. جوتنبرج، السويد: 175.00. ساو باولو، البرازيل: 170.57. نيويورك، الولايات المتحدة: 170.48. أنتويرب، بلجيكا: 169.50. جدة، المملكة العربية السعودية: 165.54. فيلنيوس، ليتوانيا: 163.59. سكوبيه، مقدونيا الشمالية: 160.58. زغرب، كرواتيا: 154.93. باريس، فرنسا: 154.54. وفقا لمؤشر Speedtest العالمي من شركة Ookla

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