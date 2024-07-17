تدريبات للارتقاء بمهارات الجامعيين المتخصصين في الأمن السيبراني

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وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة ستنفذ على مدى 8 أسابيع بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وتركز على اكتساب المعرفة العلمية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات المواهب الوطنية المتخصصة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بعد التخرج.
وبينت الهيئة أن البرنامج يشتمل على ورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية مكثفة، وتمارين سيبرانية، تستهدف 6 مجالات متنوعة.
ويأتي البرنامج ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنمية رأس المال البشري في مجالات الأمن السيبراني للاضطلاع بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلة الجامعية من جميع تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات بالمملكة.
6 مجالات متنوعة للتدريب
- أمن الشبكات
- التشفير
- البرمجيات الضارة
- أمن الحوسبة السحابية
- الاستجابة للحوادث
- معمارية الأمن السيبراني
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