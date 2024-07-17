طلاب المملكة ينافسون نظراءهم من 125 دولة في أولمبياد الرياضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ أولمبياد الرياضيات الدولي 2024 (IMO)، في نسخته الـ65 أمس، والذي يقام في المملكة المتحدة خلال الفترة من 15 - 21 يوليو الجاري، بمشاركة المنتخب السعودي للرياضيات، ممثلا في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم لمنافسة 125 دولة.

مثل المنتخب السعودي للرياضيات كل من الطلاب: معاذ القحطاني من تعليم الشرقية، وهادي العيثان من تعليم الأحساء، وأحمد الشهري من تعليم الرياض، ويوسف بخيت من تعليم الهيئة الملكية بينبع، ومحمد ربيع من تعليم المدينة المنورة، ومحمد الغامدي من تعليم الشرقية.

تأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحدا من 20 برنامجا ومبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها «موهبة» والوزارة للطلاب الموهوبين سنويا، في رحلة يمر خلالها الموهوب بمراحل عدة، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه.

أولمبياد الرياضيات الدولي