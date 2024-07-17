شكرا لقرائتكم خبر طلاب المملكة ينافسون نظراءهم من 125 دولة في أولمبياد الرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مثل المنتخب السعودي للرياضيات كل من الطلاب: معاذ القحطاني من تعليم الشرقية، وهادي العيثان من تعليم الأحساء، وأحمد الشهري من تعليم الرياض، ويوسف بخيت من تعليم الهيئة الملكية بينبع، ومحمد ربيع من تعليم المدينة المنورة، ومحمد الغامدي من تعليم الشرقية.
تأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحدا من 20 برنامجا ومبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها «موهبة» والوزارة للطلاب الموهوبين سنويا، في رحلة يمر خلالها الموهوب بمراحل عدة، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه.
أولمبياد الرياضيات الدولي
- يعد من أكثر المسابقات الدولية عراقة وصعوبة.
- محط أنظار الجامعات المرموقة كافة، لاستقطاب الطلاب المشاركين فيها.
- يسهم في تحديد الأنماط وحل المسائل بشكل منطقي.
- التعامل مع علم الإحصاء ونظرية الاحتمالات.
- طرح مجموعات كبيرة من البيانات لرؤية المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب المملكة ينافسون نظراءهم من 125 دولة في أولمبياد الرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.