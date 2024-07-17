إصدار الحكايات الشعبية السعودية بالعربية والإنجليزية

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ويتضمن الكتاب الواقع في 206 صفحات في طبعته العربية، و234 صفحة في طبعته الإنجليزية 5 فصول تتناول جوانب من الحكايات الشعبية في مناطق المملكة، حيث يضم الفصل الأول 6 حكايات نجدية، وفي الفصل الثاني الحكاية الشعبية في مناطق شرق المملكة، ويتضمن الفصل الثالث الحكايات الشعبية في مناطق شمال المملكة، أما حكايات الفصل الرابع الحكاية الشعبية في مناطق غرب المملكة، ويضم الفصل الخامس والأخير الحكاية الشعبية في مناطق جنوب المملكة.
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