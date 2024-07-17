شكرا لقرائتكم خبر إصدار الحكايات الشعبية السعودية بالعربية والإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أحدث مطبوعاتها الثقافية من خلال برنامجها للنشر العلمي، وكان بعنوان «الحكايات الشعبية السعودية - مجموعة حكايات شعبية مختارة من مناطق المملكة»، للكاتبة الدكتورة هند السديري، وذلك في طبعتين باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتضمن الكتاب الواقع في 206 صفحات في طبعته العربية، و234 صفحة في طبعته الإنجليزية 5 فصول تتناول جوانب من الحكايات الشعبية في مناطق المملكة، حيث يضم الفصل الأول 6 حكايات نجدية، وفي الفصل الثاني الحكاية الشعبية في مناطق شرق المملكة، ويتضمن الفصل الثالث الحكايات الشعبية في مناطق شمال المملكة، أما حكايات الفصل الرابع الحكاية الشعبية في مناطق غرب المملكة، ويضم الفصل الخامس والأخير الحكاية الشعبية في مناطق جنوب المملكة.