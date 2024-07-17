شكرا لقرائتكم خبر رحلة تعليمية شائقة لمحو أمية 400 دارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستفيد 400 دارس ودارسة من الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم المخواة في 10 مراكز، تتوزع بين قطاع ناوان ومركز يبس ومحافظة غامد الزناد ومحافظة الحجرة.

وصممت إدارة تعليم المخواة بالتعاون مع منظومة متكاملة من الخدمات رحلة تعليمية، شائقة وتحقق المستهدفات وغايات التوعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي.

ونوه مدير تعليم المخواة علي الغامدي لتفاعل الدارسين وتعاون الجهات الداعمة وتفاني وحرص الهيئتين الإشرافية والتنفيذية للحملة، مؤكدا أن البرامج المقدمة أسهمت في إثراء الحملة بعدد من البرامج النوعية، مبينا أن فعاليات الحملة تتنوع بين التوعية الدينية وبرامجها وبرامج تعزيز الانتماء الوطني ورفع مستوى المشاركة الواعية وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، ومحو الأمية التقنية عبر برامج تركز على ما يفيد الدارسين والدارسات في حياتهم، كما ركزت على رفع الوعي الصحي لهم، وبرامج التوعية المهنية والإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية والحيوانية.