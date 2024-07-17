سعوديون يحصلون على وسام الفنون الفرنسي برتبة فارس

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وقلد سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، الفنانين السعوديين في احتفالية أقيمت في الرياض، ويعد الوسام أحد أرفع الأوسمة الفرنسية التي تمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجالات الفن والأدب والتاريخ، ويأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الفنون والآداب من القيادة الرشيدة.
يذكر أن هذا الوسام يمنح من طرف وزارة الثقافة الفرنسية للكفاءات المبدعة في المجال الفني أو الأدبي، أو للذين يسهمون في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا أو في شتى بقاع العالم.
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