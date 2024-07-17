شكرا لقرائتكم خبر سعوديون يحصلون على وسام الفنون الفرنسي برتبة فارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت الجمهورية الفرنسية وسام «الفنون والآداب الفرنسي» رتبة فارس باسم رئيس الجمهورية الفرنسية لكل من: الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله، مؤسسة معرض الفن النقي ومعهد المهارات والفنون، وللفنان المعاصر أحمد ماطر، وللفنانة نورة بنت سعيدان كأول رسامة جرافيتي سعودية، وللفنان مهند شونو، وللفنانة سارة إبراهيم كشركاء دائمين لسفارة فرنسا في الفعاليات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وذلك نظرا لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم الفن وتأثيره العميق على المشهد الثقافي السعودي، ودوره في تعزيز العلاقات السعودية الفرنسية، من خلال الفنون.

وقلد سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، الفنانين السعوديين في احتفالية أقيمت في الرياض، ويعد الوسام أحد أرفع الأوسمة الفرنسية التي تمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجالات الفن والأدب والتاريخ، ويأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الفنون والآداب من القيادة الرشيدة.

يذكر أن هذا الوسام يمنح من طرف وزارة الثقافة الفرنسية للكفاءات المبدعة في المجال الفني أو الأدبي، أو للذين يسهمون في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا أو في شتى بقاع العالم.