شكرا لقرائتكم خبر تطوير تقنيات الاتصالات للجيل السادس 6G يعزز ريادة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الجامعة، أن هذا التعاون يشمل استمرار الشركة في تمويل برنامجين للاتصالات في «كاوست»، يبحث الأول منها في الاتصالات البصرية في الفضاء الحر «FSO»، ويتمحور الثاني حول تطوير الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل «RIS»، فيما تم تحديد كلتا التقنيتين من قبل قطاع الصناعة، على أنهما ضروريتان لتطوير بنية اتصالات الجيل الخامس والسادس.
وتستخدم الاتصالات البصرية في الفضاء الحر «FSO» الليزر لإرسال إشارة عبر الفضاء الحر «الفضاء الخارجي، الهواء» إلى كاشف بدون أسلاك، إذ إن معدل توهن الإشارة يزداد مع الإشارات ذات التردد الأعلى، والجيل السادس هو الأعلى ترددا حتى الآن «100 جيجاهرتز على الأقل»، ويتم عبر هذه التقنية قياس درجة تأثيرات الطقس على إرسال الإشارات، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة للظروف الجوية في المملكة، للإجابة عن أسباب انقطاع الاتصالات.
كما توفر الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل «RIS» حلا آخر لمشكلة فقدان الإشارة، فغالبا ما تحوي المباني في المناطق الحضرية محطات استقبال أساسية على أسطحها.
تطوير وتبني تقنيات اتصالات الجيل السادس
- يجذب الشركات العالمية للاستثمار في البنية التحتية، والعلماء لاختبار أبحاثهم.
- اختبار تقنيات الاتصالات البصرية في الفضاء والأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل الجديدة.
- جمع كمية غير مسبوقة من البيانات حول الظروف الجوية وأداء الاتصالات في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير تقنيات الاتصالات للجيل السادس 6G يعزز ريادة المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.