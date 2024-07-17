شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في الشرق الأوسط.. "التخصصي" يجري جراحة لجنين داخل الرحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خضع جنين في أسبوعه السادس والعشرين لعملية جراحية لإصلاح عيب خلقي في الحبل الشوكي، باستخدام المنظار الجراحي الجنيني لأول مرة في الشرق الأوسط، كإجراء مبكر يهدف إلى الوقاية من التطور الضار، وتحسين النتائج الوظيفية، وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية بعد الولادة، ما يخفف تبعاتها على الطفل وذويه في المستقبل.

وغادرت الأم المستشفى وهي بحالة صحية جيدة لتواصل الحمل حسب الخطة العلاجية. تطور صحي واستهدف الإجراء الجراحي الذي نفذه فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، إلى الحفاظ على الجنين داخل الرحم لبقية فترة الحمل، ما يعزز من فرص تطوره الصحي السليم.

وأُجريت العملية باستخدام المنظار الجنيني عبر إحداث 3 فتحات صغيرة في الرحم لا تتجاوز 2 ملم عند موضع ظهر الجنين، مع مراقبة حالته خلال الجراحة باستخدام الموجات فوق الصوتية، وأُصْلِح العيب الخلقي، وبعد الانتهاء من الجراحة أصبح الحبل الشوكي محميًا تمامًا. تطور طبي وقال قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية مدير برنامج تشخيص وعلاج الأجنة د. سعود الشنيفي: هذا الإنجاز يعكس التطور الطبي الكبير في مجال الجراحة الجنينية، ويبرز التزام "التخصصي" بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لعلاج وتحسين جودة حياة الجنين وأسرته في المملكة وخارجها.

وأوضح أن الإجراء التقليدي في حالة الصلب المشقوق هو إخضاع الطفل بعد الولادة لعملية جراحية بهدف منع حدوث التهابات في الجهاز العصبي، لكن هذه الطريقة قد لا تُمنع تمامًا المضاعفات العصبية الناتجة عن انكشاف الحبل الشوكي خلال فترة الحمل.

وأشار إلى أن الجديد في هذا الإجراء هو إصلاح العيب الخلقي من خلال المنظار الجنيني طفيف التوغل عبر إحداث فتحات لا تزيد على 2 ملم، بحيث يجري إصلاح العيب الخلقي دون فتح الرحم، وهو ما يؤثر إيجابًا على صحة الأم والحمل في المستقبل. الصلب المشقوق ويُعد الصلب المشقوق من العيوب الخلقية الشائعة عالميًا، إذ يصيب 1 من كل 1000 إلى 2000 حالة ولادة، ويتسبب في انكشاف الحبل الشوكي على سائل المشيمة، ما يؤثر في أعصاب الأطراف السفلية، وأعصاب المثانة، وأعصاب الجزء السفلي من الجهاز الهضمي.

وقد يصاحب ذلك استسقاء دماغي، ما يؤدي إلى اعتلالات في الحركة، والوظائف العصبية، والجهاز البولي.

ويحدث الصلب المشقوق في حال عدم تكوَّن العمود الفقري والحبل الشوكي بالشكل الصحيح للجنين، بسبب عدم اكتمال انغلاق الأنبوب العصبي المسؤول عن تطور الهيكل الجنيني المكون لدماغ الجنين والحبل الشوكي والأنسجة المرتبطة بها خلال الأسابيع الأولى من مراحل الحمل. الأول في الشرق الأوسط يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًّا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية في العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand ) لعام 2024.

كما صُنف في العام ذاته من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك.