شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى للاستخدامات المتعددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى للاستخدامات المتعددة، على مساحة تتجاوز 1200 متر مربع ،على طريق الشيخ عبدالعزيز بن صالح بالمدينة المنورة.

يأتي ذلك للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة بشكل مستدام ومبتكر. مدة العقد وأوضحت الأمانة أن مدة العقد تبلغ 25 عامًا، وأن الفترة المعفية من الأجرة 10% من مدة العقد، وموعد فتح المظاريف 20 أغسطس المقبل.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.