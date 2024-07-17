السعودية | “المياه الوطنية” تضخ أكثر من 300 ألف م3 من المياه يومياً خلال موسم الصيف بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستقبل محافظة الطائف عروس المصائف في موسم الصيف من كل عام أعداداً كبيرة من المصطافين والزوار لما تتمتع به المحافظة من أجواء باردة وأماكن سياحية جاذبة للسياح والمتنزهين، ويقابل ذلك جهود وأعمال مضاعفة تقدمها شركة المياه الوطنية من خدمات مائية وبيئية تُسهم وبشكل ملحوظ في إنجاح خططها التشغيلية والفنية لاستقبال موسم الصيف بمحافظة الطائف.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنها عملت منذ وقت مبكر على وضع الخطط والإستراتيجيات لاستقبال موسم الصيف في محافظة الطائف سعياً منها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة التي يتم توزيعها وضخها عبر الشبكات في الأحياء والمناطق المخدومة بشبكة المياه في المحافظة، بمتوسط ضخ يومي يتجاوز (300) ألف متر مكعب، وبمعدل ضخ للمياه يصل إلى ( 23 ) ساعة يومياً، إضافة إلى جاهزية فرق التشغيل والصيانة الميدانية والتي تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات لتقديم كافة الخدمات المائية والبيئية.

وقالت الشركة, إنها هيأت وجهزت محطات التعبئة (الاشياب) في محافظة الطائف والبالغ عددها 13 محطة بكامل طاقتها الاستيعابية، منها 6 محطات تقدم خدماتها لسكان الأحياء غير المخدومة بشبكة المياه في مدينة الطائف خلال موسم الصيف، و7 محطات لتلبية طلبات الصهاريج لسكان المراكز الواقعة شمال وشرق وجنوب محافظة الطائف، مؤكدة أن خدمة طلب الصهاريج وغيرها من خدمات الشركة يمكن الاستفادة منها والحصول عليها عبر الفرع الإلكتروني للشركة ( ebranch.nwc.com.sa )، أو من خلال التطبيق الخاص بالمياه على ( Apple store و Google play ).

وأشارت الشركة إلى أنها عملت ضمن خطتها لاستقبال موسم الصيف بالطائف، على ضمان جودة المياه المقدمة من خلال سحب العينات من مصادر المياه الرئيسة وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بالمختبر المركزي المجهز بأحدث التقنيات العالمية الحديثة، حيث يتم سحب أكثر من (1000) عينة خلال فترة موسم الصيف وذلك لضمان جودة المياه المقدمة لسكان وزوار محافظة الطائف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط