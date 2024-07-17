السعودية | منظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو تعقدان بالرباط الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتنسيق والتعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

عُقدت بالعاصمة المغربية اليوم، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتنسيق والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برئاسة كل من المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة طارق علي بخيت.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات التعاون بين المنظمتين، وآليات تطويرها، والبرامج والمشاريع المقترحة للفترة المقبلة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لفائدة دول العالم الإسلامي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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