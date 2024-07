شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير.في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان .الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوبًا باتجاة مضيق باب المندب. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوبًا باتجاة مضيق باب المندب.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوبًا باتجاة مضيق باب المندب.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر.حالة البحر: خفيف الموج.