شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بوضع حواجز خراسانيه على حديقة مدخل وداي الفرع لمنع دخول السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب عدد من أهالي و مرتادي محافظة وادي الفرع بلدية المحافظة بوضع حواجز خراسانيه على حديقة مدخل محافظة وداي الفرع أو إغلاق البوابة نهائياً لمنع دخول السيارات وصعودها على الانجيله الصناعية و الزراعية و تسببها في إتلافها و حيث يعد هذا الفعل من أسباب إتلاف المال العام.

وطالب الأهالي بتدخل الجهات المعنية للحد من هذا الاستهتار الذي اتلف الممتلكات العامة مما سبب تذمر كبير بين المواطنين و حيث يعد هذا الفعل عبث بالحدائق العامة ويستوجب ايقاع أقصى العقوبات و المخالفات ضد المتسببين .

كما طالب الأهالي بوضع مطبات صناعية على طريق الخدمة الذي يخدم الحديقة حيث يقوم بعض الشباب بالتفحيط و السرعة الزائده التي قد تسبب كارثة خاصة بتواجد عدد كبير من الأطفال.

و في الختام قدم الأهالي شكرهم لبلدية محافظة وادي الفرع على المحافظة على نظافة الحديقة و الاهتمام بها و طالبوا بمزيد من الجهد و العمل .