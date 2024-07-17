شكرا لمتابعة خبر عن محمود فجال: التقسط خُلق للأغنياء وليس الفقراء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر رجل الأعمال محمود فجال خلال مقطع مرئي، حيث تحدث فيه عن نظام التقسيط، مؤكدًا أن هذا النظام خلق للأغنياء وليس للفقراء.

وأشار فجال خلال حديثه أنه إذا أراد أحدهم شراء سيارة بمبلغ مليون ريال، فلا يقوم بشرائها بهذا المبلغ بل سيقوم بتقسيطها، وفي المقابل يستثمر هذا المبلغ، ليجد أنه في النهاية اشترى السيارة وزادت ثروته بعد هذا الاستثمار.

وحصد المقطع على تفاعل واسع، من رواد المنصات الاجتماعية، حيث علق أحدهم قائلًا: “طيب إذا تبي تنفع الناس فعلاً وماهو مجرد كلام علّمنا شنو الإستثمار اللي يعطي ٣٪ بالشهر”.