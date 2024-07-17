وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان يعد من أهم المهرجانات السنوية بالمنطقة، ويشارك فيه العديد من المزارعين، لعرض منتجات المنطقة المختلفة من خلال 50 ركنًا، منها 45 ركنًا للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، و5 أركان للجهات الحكومية. وتمّكن المهرجان من تعريف الزوار على ما يشتهر به إنتاج مزارع منطقة الباحة من الفواكه الموسمية والتمور والرمان والتين البرشومي والعنب، حيث وجد الزائر فرصة لاختيار أجود أنواع الفواكه.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف زائرٍ لخيرات الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.