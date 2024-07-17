10 آلاف زائرٍ لخيرات الباحة

استقبل مهرجان «خيرات الباحة» في نسختة الرابعة، الذي اختتمت فعالياته الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف زائرٍ وزائرةٍ، استمتعوا خلاله بما قدم من عرض للمنتجات الزراعية للمنطقة، وبرامج ترفيهية، وأنشطة تستهوي اهتمام طبقات المجتمع المتعددة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان يعد من أهم المهرجانات السنوية بالمنطقة، ويشارك فيه العديد من المزارعين، لعرض منتجات المنطقة المختلفة من خلال 50 ركنًا، منها 45 ركنًا للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، و5 أركان للجهات الحكومية. وتمّكن المهرجان من تعريف الزوار على ما يشتهر به إنتاج مزارع منطقة الباحة من الفواكه الموسمية والتمور والرمان والتين البرشومي والعنب، حيث وجد الزائر فرصة لاختيار أجود أنواع الفواكه.