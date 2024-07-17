ورث يستكمل برامج التمكين المهني

استكمل المعهد الملكي للفنون التقليديّة "ورث" برامج التمكين المهني، بهدف نقل وتطوير قدرات المستفيدين الذين أسسوا مشاريع تجارية في الفنون التقليديّة، عبر بناء خطة نمو وتطوير ملائمة لاحتياجات سوق العمل، تهدف لرفع الكفاءة المهارية لروّاد الأعمال في مجالات الحِرف اليدوية والفنون التقليديّة، الذي يمنح المستفيدين فرصة الالتقاء بنماذج لديها نجاحات حالية في مجالات السوق المحلي والدولي.

وتضمنت البرامج ورش عمل جماعية وجلسات فردية استشارية لطلاب وحرفيين أثبتوا تميزهم في برامج سابقة كحاضنة أعمال الفنون التقليديّة 2023 ودورات التعليم المستمر، تم اختيارهم وفق معايير موضوعة بعناية تشمل خبرتهم في الحرفة وتمكنهم من بناء علاماتهم التجارية الخاصة، ومدى تطوير وتحسين نماذج الأعمال الخاصة بمشاريع منتجاتهم، وتسويقها وتعزيز نموها وعرضها لجذب الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص أعمال لهم، سعيًا لنقل أعمالهم الفنيّة إلى مراحل متقدمة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركاتهم في المشاريع النوعية والمعارض والفعاليات.