ورث يستكمل برامج التمكين المهني

وتضمنت البرامج ورش عمل جماعية وجلسات فردية استشارية لطلاب وحرفيين أثبتوا تميزهم في برامج سابقة كحاضنة أعمال الفنون التقليديّة 2023 ودورات التعليم المستمر، تم اختيارهم وفق معايير موضوعة بعناية تشمل خبرتهم في الحرفة وتمكنهم من بناء علاماتهم التجارية الخاصة، ومدى تطوير وتحسين نماذج الأعمال الخاصة بمشاريع منتجاتهم، وتسويقها وتعزيز نموها وعرضها لجذب الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص أعمال لهم، سعيًا لنقل أعمالهم الفنيّة إلى مراحل متقدمة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركاتهم في المشاريع النوعية والمعارض والفعاليات.
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