تعديل أسماء لأماكن جغرافية بعسير

عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، ومقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الاجتماع العاشر برئاسة رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية. وناقش الاجتماع موضوعات عدة تخص تعديل أو تغيير بعض أسماء الأماكن الجغرافية في منطقة عسير، وصدرت قرارات بذلك، وعُرضت الأعمال التحضيرية لاستضافة المملكة لأعمال الملتقى العاشر للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية والمزمع عقده في نوفمبر هذا العام، كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء مجموعات بحثية للدراسات المعنية بالأسماء الجغرافية.



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