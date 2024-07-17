شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة في المرتبة العاشرة في مؤشر العدالة لعام 2024م والان نبدء بالتفاصيل

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ويُبرز هذا الإنجاز الجهود المستمرة لتعزيز نظام العدالة في المملكة، ويعد نتيجة مباشرة لتطبيق السياسات الإصلاحية والتحسين المستمر في النظام القضائي.

وأوضح تقرير التنافسية العالمية، المعروف بشموليته واعتماده على مرجعية قوية من المنظمات والمؤسسات الدولية، أن هذا التقدم هو دليل على نجاح المملكة في خلق بيئة قانونية عادلة وشفافة، تساهم في تعزيز التنافسية على المستوى الدولي .

وقد شهد ترتيب المملكة في مؤشر العدالة تحسناً مستمراً على مدار السنوات الماضية، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عشرة في عام 2023م، والمرتبة الخامسة عشرة في عام 2022م، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير وتحسين النظام القضائي لتحقيق أعلى معايير العدالة والنزاهة . الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مبادئ العدالة والنزاهة، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر العدالة العالمي للعام 2024م، حيث احتلت المرتبة العاشرة عالمياً، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالميةويُبرز هذا الإنجاز الجهود المستمرة لتعزيز نظام العدالة في المملكة، ويعد نتيجة مباشرة لتطبيق السياسات الإصلاحية والتحسين المستمر في النظام القضائي.وأوضح تقرير التنافسية العالمية، المعروف بشموليته واعتماده على مرجعية قوية من المنظمات والمؤسسات الدولية، أن هذا التقدم هو دليل على نجاح المملكة في خلق بيئة قانونية عادلة وشفافة، تساهم في تعزيز التنافسية على المستوى الدوليوقد شهد ترتيب المملكة في مؤشر العدالة تحسناً مستمراً على مدار السنوات الماضية، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عشرة في عام 2023م، والمرتبة الخامسة عشرة في عام 2022م، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير وتحسين النظام القضائي لتحقيق أعلى معايير العدالة والنزاهة