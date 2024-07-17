شكرا لمتابعة خبر عن إجراء الفرز الثالث للقبول في بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن إجراء فرز ثالث إضافي في بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام 1446 هـ، حرصًا على الاستفادة من المقاعد المتوفرة.

وأوضحت اللجنة موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الثالث والأخير عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات يوم الثلاثاء 17 / 01 / 1446هـ الموافق 23 / 07 / 2024م.

فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الثالث والأخير الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس 1446/1/19 هـ، الموافق 2024/7/25 م.