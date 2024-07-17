شكرا لقرائتكم خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد المرور السعودي التذكير بخطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة (25%) عبر منصة أبشر.

خطوات تنفيذ الخدمة

الدخول إلى منصة أفراد اختيار خـدمـاتـي ثـم المرور اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية الضغط على بدء الخدمة استعراض المخالفات القابلة للتمديد اختيار المخالفـة المطلوبة مراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها اختيار تمديد مهلة السداد تأكيد تمديد مهلة السداد

تخفيض المخالفات المرورية

وفي وقت سابق أكد المرور السعودي أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث في طرق المملكة.

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وجدد المرور التأكيد على أن الاستفادة من التخفيض لا تتطلب التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور.

يذكر أنه لكي تتم الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، يجب على المخالف المبادرة بسداد جميع مخالفات المرور المتراكمة عليه خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024م حتى 18/ 10/ 2024م.