شكرا لقرائتكم لجنة القبول الموحد بالرياض تعلن موعد الفرز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن إجراء فرز ثالث إضافي في بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام 1446 هـ، حرصًا على الاستفادة من المقاعد المتوفرة.

جدول الفرز الثالث

وحددت اللجنة موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الثالث والأخير عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات يوم الثلاثاء 17 / 01 / 1446هـ الموافق 23 / 07 / 2024م، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الثالث والأخير الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس 1446/1/19 هـ، الموافق 2024/7/25 م.

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نتائج القبول الموحد

يذكر أنه تم إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 05/ 01/ 1446هـ- 11/ 07/ 2024م، فيما تحدد آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهرًا من يوم الأحد 08/ 01/1446 هـ- 14/ 07/ 2024م.

الجامعات المتاحة للطلاب والطالبات

ويتح للطلاب التقديم في جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية.

أما بالنسبة للطالبات فيتاح لهن التقديم في جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، وجامعة الكليات التقنية بالرياض.