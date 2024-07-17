شكرا لقرائتكم جامعة حائل تتيح تأكيد القبول للفرز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن نتائج الترشيح المبدئي للفرز الثاني داعية الطلاب المشمولين إلى تأكيد قبولهم.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إنه يسر الجامعة أن تُعلن عن نتيجة المرشحين والمرشحات للقبول في مرحلة الفرز الثانية، وتأمل الجامعة ممن لم يتم قبولهم في هذه المرحلة متابعة مراحل الفرز القادمة.

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وقالت إنه للاطلاع على نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في مرحلة الفرز الثانية، وتأكيد القبول خلال 48 ساعة، عبر موقع عمادة القبول والتسجيل.

شروط القبول في جامعة حائل

وفي وقت سابق أعلنت جامعة حائل ممثله بعمادة القبول والتسجيل عن اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية للمسار الشرعي وإدارة الأعمال في المرحلة الثانوية للقبول السنوي للعام الجامعي 1446 هـ .

احتساب النسبة الموزونة

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم احتساب النسبة الموزونة بناءً على معدل الثانوية العامة، ودرجة القدرات العامة، ودرجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية.

ودعت جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة إلى ضرورة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي حسب المسار الدراسي في المرحلة الثانوية، مبينة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني للقياس قد أتاحت التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للمسار الشرعي ومسار إدارة الأعمال.