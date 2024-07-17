شكرا لقرائتكم هل يمكن للزوج التنازل عن حساب المواطن لزوجته ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف حساب متابعات الخليج 365 عن موقف الزوجة التي ترغب في تنازل زوجها لها عن التسجيل في البرنامج بسبب إيقاف خدمات الزوج.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالاً من إحدى المتابعات قالت فيها إن زوجها عليه إيقاف خدمات وتم إيقاف حسابه في البنك بسبب قروض لم يسددها وتسأل فيها عن إمكانية تنازل الزوج لها عن حقه في التسجيل.

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حل مشكلة إيقاف الخدمات

وردت خدمة المستفيدين بالقول : في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة “الزوج”، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا “نشط” وكان مستحقاً للدعم يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

نتائج الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

وحول موعد نتائج الأهلية بالنسبة للمسجلين الجدد أفاد البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ” 10 يونيو ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم الدخول إلى ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” أغسطس”.