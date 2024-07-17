طريقة حساب المعاش التقاعدي لمشترك جديد في التأمينات

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الرياض - محمد الوسيري - يتيح نظام التأمينات الاجتماعية الجديد طريقة حساب المعاش التقاعدي للموظف الذي ينضم للعمل بعد سريان النظام الجديد، حيث يقتصر التطبيق على كل من يلتحق بالعمل في اليوم التالي لسريان النظام.

الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات

ويستحق المستفيد الحصول على معاش تقاعدي إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن (180) شهراً بحسب نظام التأمينات الجديد.

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كما يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق في نظام التأمينات ​الجديد​ بحد أقصى 10 سنوات بشرط توقفه عن العمل الخاضع لأحكام النظام وتوافر مدة اشتراك (360) شهراً مع وجود نسبة خصم (3%) عن كل سنة (12) شهراً وكل شهر بما يتناسب مع ذلك تقل عن السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراكه عن (480) شهراً – أيهما أقل.

الحد الأدنى للمعاش

وقد حدد النظام الحد الأدنى للمعاش بمبلغ (4000) ريال لمن بلغت مدة اشتراكه (480) شهراً.

وفي حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهراً، يتم إنقاص هذا الحد عن كل (12) شهر اشتراك – وكل شهر بما يتناسب مع ذلك – يقل عن تلك المدة، على ألا يقل عن (2000) ريال.​