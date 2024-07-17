شكرا لقرائتكم هل هناك أولوية في القبول الإلكتروني بناء على تاريخ التسجيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بالتزامن مع استمرار إجراءات القبول الإلكتروني في كافة الجامعات السعودية خلال هذه الفترة للعام الجامعي المقبل تثار بعض الأسئلة حول معايير المفاضلة والأولوية وهل يدخل بينها التسجيل المبكر.

القبول الإلكتروني

في جميع الأحوال لا تترتب أية أولوية على القبول المبكر أو التسجيل المبكر حيث تتيح الجامعات فترة ممتدة للتسجيل في الموقع الإلكتروني بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام الطلاب والطالبات في تسجيل الرغبات.

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لكن ينصح بعدم تأجيل التسجيل لآخر ساعة أو ساعتين تحسبًا لحدوث أي تطورات غير متوقعة مثل انقطاع التيار الكهربائي أو ضعف خدمة الإنترنت أو غيرها.

التسجيل المزدوج

على الجانب الآخر هناك مشكلة تتعلق بالتسجيل المزدوج حيث يقوم بعض الطلاب بتسجيل القبول في أكثر من جامعة وهنا لابد عليه من تأكيد القبول في جامعة واحدة على الأكثر والتراجع عن القبول في الجامعات الأخرى لأنه في حال عدم تأكيد القبول لا يتم النظر في الطلب ويتم استبعاده من قائمة المرشحين.

القبول الموحد

يذكر أن اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، كانت قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن إجراء فرز ثالث إضافي في بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام 1446 هـ، حرصًا على الاستفادة من المقاعد المتوفرة.

وحددت اللجنة موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الثالث والأخير عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات يوم الثلاثاء 17 / 01 / 1446هـ الموافق 23 / 07 / 2024م، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الثالث والأخير الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس 1446/1/19 هـ، الموافق 2024/7/25 م.