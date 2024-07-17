شكرا لقرائتكم حالات تمنع تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 25% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعد المرور السعودي التذكير بالحالات التي تمنع الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 25% وفق المادة (75) من نظام المرور.

حالات عدم الاستفادة

وبحسب إنفوجراف توضيحي لا يتم الاستفادة في الحالات التالية :

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في حال انتهاء مدة الاعتراض (30) يوماً وأول مهلة للسداد البالغة (15) يوماً، دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدم بطلب تمديد مهلة للسداد.

في حال طلب مهلة سداد إضافية تبلغ (90) يوماً، وانتهت أول (30) يوماً منها قبل تسديد قيمة المخالفة.

تخفيض المخالفات المرورية

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9/ 10/ 1445هـ الموافق 18/ 4/ 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

سداد المخالفات المتراكمة

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

نهاية المهلة

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.